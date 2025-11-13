Sorpresi nel parco con la droga, segnalati tre minori ad Aprilia

Tre minorenni sono stati sorpresi dagli agenti del Commissariato di Aprilia con alcune dosi di hashish all’interno di un parco pubblico. L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, a seguito di segnalazioni che indicavano una possibile attività di spaccio nei pressi dell’area verde. Gli agenti, dopo un’attenta attività di osservazione e monitoraggio, hanno controllato un gruppo di giovani presenti nel parco e due microcar parcheggiate nelle vicinanze, segnalate come potenzialmente utilizzate per l’attività illecita.

Il controllo dei veicoli ha dato esito negativo, ma durante la verifica personale gli operatori hanno rinvenuto piccole dosi di hashish, suddivise in involucri di carta e nascoste all’interno degli effetti personali dei tre ragazzi. I giovani, tutti minorenni e sprovvisti di documenti d’identità, sono stati accompagnati presso il Commissariato di Aprilia per l’identificazione e gli accertamenti di rito. Informato il Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, è stato disposto l’affidamento ai genitori al termine delle procedure. I tre sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di stupefacenti.