Sorpreso a ritoccare un furgone rubato: denunciato 59enne di Aprilia

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno deferito in stato di libertà un 59enne del luogo, già noto alle forze di polizia, poiché gravemente indiziato del reato di riciclaggio.

I militari sono intervenuti, a seguito di una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112 N.U.E., in una proprietà privata del posto, dove il localizzatore satellitare segnalava la presenza di un furgone oggetto di furto denunciato lo scorso 29 settembre presso la Stazione Carabinieri di Marina Tor San Lorenzo.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato la presenza dell’uomo mentre eseguiva lavori di carrozzeria sul veicolo rubato. Le verifiche successive hanno consentito di accertare che al mezzo erano state applicate targhe appartenenti a un altro veicolo analogo, di proprietà di una società logistica di Aprilia.

Sono tuttora in corso approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire compiutamente l’episodio e individuare ulteriori soggetti coinvolti.