Sorpreso a rubare in un garage condominiale: arrestato un kosovaro ad Aprilia

Ha forzato la saracinesca di un garage condominiale e ha portato via una scatola con giochi e una telecamera. Un cittadino kosovaro di 25 anni, senza fissa dimora in Italia e già noto alle forze di polizia, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Aprilia.

L’intervento è scattato nella mattinata di ieri, dopo una segnalazione giunta al 112 Nue per un furto in atto in via Francia. Giunti sul posto, i militari hanno intercettato l’uomo mentre usciva dall’autorimessa condominiale dove, poco prima, aveva forzato la serranda di un box.

Alla vista dei Carabinieri, il 25enne si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta, risultata anch’essa rubata poco prima. L’inseguimento è durato pochi istanti: l’uomo è stato raggiunto e bloccato.

Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e di oggetti atti ad offendere, sottoposti a sequestro.

L’arrestato dovrà rispondere dei reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo, prevista per la giornata odierna.