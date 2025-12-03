Sorpreso con 34 dosi di cocaina, 29enne arrestato a Cisterna

E’ stato sorpreso con 34 dosi di cocaina già confezionate, pronte alla vendita. È per questo motivo che gli uomini del Commissariato di Cisterna hanno arrestato in flagranza un 29enne, colto dagli agenti della Squadra Volante mentre cedeva la sostanza stupefacente a un acquirente.

I poliziotti hanno notato il giovane muoversi con atteggiamenti sospetti e, dopo una breve osservazione a distanza, lo hanno visto aprire lo sportello di un’auto in sosta e riporre qualcosa all’interno. Quando sono intervenuti per identificarlo, l’uomo ha mostrato nervosismo e ha lasciato cadere un pacchetto di sigarette. All’interno c’erano le 34 dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

Nell’auto, risultata appartenere all’acquirente, sono state trovate anche due ulteriori dosi, probabilmente appena acquistate. La perquisizione nel bed and breakfast dove l’uomo alloggiava ha poi permesso di rinvenire un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L’acquirente è stato invece segnalato all’Autorità Giudiziaria per detenzione per uso personale.