Sorpreso con la droga, denunciato un egiziano di Sabaudia

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio nell’ambito del servizio “Alto Impatto”, finalizzati alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa e del traffico di stupefacenti. L’operazione, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina con il supporto della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, ha portato alla denuncia di un cittadino egiziano di 51 anni, residente a Sabaudia.

L’uomo è stato fermato mentre si trovava a piedi, e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 2,5 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 22 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione, elemento che ha rafforzato il sospetto di un’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto ad analisi di laboratorio su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo che, solo nella giornata di ieri, 12 ottobre, ha visto impegnati 14 militari e 6 mezzi dell’Arma. Sono stati controllati 39 soggetti e 18 veicoli, eseguite 4 perquisizioni e verificata la posizione di 5 persone sottoposte a misure restrittive presso i loro domicili.