Sorpreso con un chilo di hashish, arrestato un pregiudicato di Latina

Lo hanno sorpreso con un carico di droga all’interno della sua abitazione, a finire nei guai un 33enne già noto alle forze dell’ordine e all’ambiente criminale pontino. Gli agenti della Questura di Latina, dopo una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto circa un chilo di hashish suddiviso in panetti, pronto per essere in messo sul mercato della droga.

L’uomo era già stato, negli anni passati, coinvolti in altre operazioni anti-droga, per un giro di spaccio che riforniva le zone tra Latina e Sabaudia e perfino alcuni detenuti nel carcere di via Aspromonte. Gli agenti, terminate le formalità di rito, hanno arrestato l’uomo ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.