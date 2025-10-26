Sorrento-Latina, in Basilicata per tornare a vincere: le probabili

Si alza il sipario sulla undicesima giornata del Girone C di Serie C: al “Viviani” di Potenza si affrontano Sorrento e Latina, due squadre separate da un solo punto in classifica. I campani di Mirko Conte occupano il tredicesimo posto con 11 punti, mentre i nerazzurri di Alessandro Bruno guidano a quota 12, reduci però dalla sconfitta interna contro il Giugliano.

Una gara dal peso specifico elevato in chiave salvezza, tra due formazioni che cercano continuità e soprattutto certezze.

Il Sorrento non ha ancora trovato la vittoria davanti al “”proprio pubblico””: quattro pareggi e una sconfitta nelle cinque partite disputate in “casa” finora. Rendimenti più equilibrati per il Latina in trasferta: una vittoria, due pareggi e un ko per un totale di cinque punti lontano dal Francioni.

Il confronto si preannuncia bilanciato. Entrambe le squadre sono solide a livello difensivo, ma spesso faticano a trovare con continuità la via del gol.

Sorrento: partenza difficile, poi la svolta. Dopo un solo punto nelle prime quattro giornate, i rossoneri hanno inanellato sei risultati utili consecutivi (2 vittorie e 4 pareggi), mostrando una chiara crescita sul piano del gioco e dell’atteggiamento.

Latina: dopo un ciclo positivo con 8 punti in quattro gare contro Cavese, Altamura, Benevento e Potenza, la squadra di Bruno si è fermata nel match casalingo contro il Giugliano. Restano, però, segnali incoraggianti soprattutto dal punto di vista difensivo.

Da sottolineare il prestigioso successo dei pontini sul Benevento, tra le favorite per la promozione diretta.

Entrambi gli allenatori sembrano orientati a confermare la difesa a 3, puntando sul controllo degli spazi e sulle ripartenze veloci.

Sorrento (3-5-2)

Harrasser; Paglino, Solcia, Carillo, Fusco, Crecco; Cangianiello, Franco, Matera, D’Ursi; Plescia.

Allenatore: Mirko Conte

Latina (3-5-2)

Mastrantonio; Porro, Dutu, Vona, Calabrese, Ercolano; Ciko, Hergheligiu, Riccardi; Parigi, Ekuban.

Allenatore: Alessandro Bruno.