Sorvegliato speciale al volante nonostante il divieto: scatta la denuncia per Cha Cha

Guidava con disinvoltura nelle strade del centro, come se nulla fosse. Ma per lui mettersi al volante non era affatto consentito. Un uomo già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla sorveglianza speciale è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso alla guida con la patente revocata.

Il controllo è scattato nel corso dei servizi ordinari di vigilanza sul territorio. Gli agenti della Questura di Latina hanno notato l’auto e, una volta fermata, hanno verificato l’identità del conducente. Dai controlli è emerso che l’uomo, conosciuto negli ambienti cittadini anche con il soprannome di “Cha Cha”, era sottoposto a una misura di prevenzione che gli vietava proprio di guidare.

La patente, infatti, gli era stata revocata in base alle prescrizioni imposte dall’autorità, ma questo non gli ha impedito di mettersi comunque al volante. Una scelta che gli è costata cara: al termine degli accertamenti è scattata la denuncia a piede libero per la violazione delle misure di prevenzione.

L’episodio rientra nell’attività di controllo che la Polizia di Stato svolge quotidianamente sui soggetti considerati a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di far rispettare le restrizioni imposte e prevenire nuovi reati.