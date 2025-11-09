Sospesa l’attività del “Chaos”: tre lavoratori in nero e multe per 10 mila euro

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione dell’attività del “Chaos”, noto locale della zona Piccarello di Latina, a seguito di un controllo che ha portato alla luce gravi irregolarità amministrative e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta tramite l’app YouPol, la piattaforma che consente ai cittadini di comunicare in tempo reale con le forze dell’ordine. Gli agenti della Divisione Amministrativa e della Squadra Mobiledella Questura di Latina hanno così effettuato un sopralluogo all’interno del locale, riscontrando numerose anomalie nella gestione del personale e nelle condizioni di sicurezza.

Nel corso delle verifiche sono stati identificati undici dipendenti, di cui tre lavoravano senza contratto regolare. Uno di loro era già stato sanzionato in passato per la stessa violazione. Accertate le irregolarità, la Polizia ha disposto la sospensione immediata dell’attività del locale a partire dal 10 novembre 2025, oltre a multe per circa 10 mila euro.