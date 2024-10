Sospesa l’attività di un’azienda agricola di Pontinia

Un’azienda agricola di Pontinia è stata oggetto di un’operazione straordinaria di controllo da parte dei Carabinieri di Pontinia in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, finalizzata al contrasto del caporalato. Durante l’ispezione, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore di nazionalità indiana, regolarmente assunto.

Tuttavia, i controlli hanno rivelato la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi da parte della titolare dell’azienda, una donna di 57 anni residente in zona. Questa violazione ha portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale a causa di gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, sono state comminate sanzioni per un totale di 2.278 euro.