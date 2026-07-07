Sosta sulle strisce blu: a Cori il parcheggio si paga con l’app Telepass

Novità importanti per gli automobilisti che frequentano il comune di Cori. È ufficialmente attivo il servizio di pagamento della sosta sulle “Strisce blu” tramite l’applicazione Telepass. Una svolta tecnologica e digitale che punta a semplificare la mobilità urbana all’interno del territorio.

Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, che gestisce il servizio, e l’azienda leader nei servizi di mobilità, residenti e visitatori potranno d’ora in poi gestire il parcheggio direttamente dal proprio smartphone. L’aspetto più rilevante è l’accessibilità: l’utilizzo del servizio è riservato a tutti i clienti Telepass tramite l’app dedicata, senza alcuna necessità di avere il tradizionale apparato hardware (il “telepass” giallo) a bordo del veicolo.

Il sistema si presenta come una soluzione comoda, intuitiva e totalmente cashless. Scaricando l’app sul proprio telefono, gli utenti non dovranno più preoccuparsi di cercare i parcometri, né di disporre di carte di credito, ricariche o delle classiche monete. La procedura è immediata: basta confermare la propria posizione geolocalizzata sulla mappa e impostare il tempo previsto per la sosta. Il sistema, inoltre, consente di inserire e registrare qualsiasi targa, rendendo il pagamento flessibile anche se si viaggia su veicoli diversi dal proprio.

Tra le funzioni più innovative figurano il sistema di notifica automatica, che avvisa l’utente quando il tempo di sosta sta per esaurirsi, e la possibilità di modificare il termine del parcheggio in tempo reale (prolungandolo o anticipandolo a distanza). Questa elasticità garantisce il pagamento dei soli minuti effettivi di sosta e riduce drasticamente il rischio di incorrere in sanzioni. Nessun problema sul fronte dei controlli: la regolarità del pagamento viene verificata in tempo reale dagli Agenti del Comando di Polizia Locale del Comune di Cori attraverso il controllo digitale della targa.

“Con l’attivazione del servizio Strisce blu a Cori diventa più semplice ed economico parcheggiare, con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità urbana”, ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass. “La sfida attuale di Telepass è quella di offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile”.

Con questa nuova attivazione, Cori entra a far parte di un network nazionale in costante crescita, unendosi alle oltre 500 località italiane che hanno già integrato questa tecnologia. I vantaggi digitali includono infine la possibilità, tramite l’archivio delle soste presente nell’app, di consultare e scaricare comodamente la propria nota spese complessiva, scoprendo al contempo l’intero ecosistema di servizi legati alla mobilità sostenibile offerti dalla piattaforma.