Sostegno all’economia locale, ‘Fondi Vera’ rilancia #SPENDIAFONDI

Il movimento politico ‘Fondi Vera’ ha deciso di rilanciare la Campagna #SPENDIAFONDI per dare un sostegno concreto all’economia locale. L’obiettivo sensibilizzare famiglie e cittadini, come avvenuto in altre occasioni, ad aiutare la fragile ma fondante filiera economica di Fondi, aiutando le attività del territorio locale.

#SPENDIAFONDI non è solamente uno slogan, ma deve essere un ritorno ad una spesa etica e consapevole, rispettosa dell’economia locale, dei processi produttivi a km 0 e della storia imprenditoriale che da sempre contraddistingue la nostra Città.

Mai come in questo periodo storico, dove le piccole botteghe stanno soffrendo i rincari dei prezzi e gli aumenti dei costi energetici, ogni piccolo gesto può essere determinante per il futuro del tessuto economico di questo territorio. A difesa ma soprattutto a tutela di quella lunga filiera di eccellenza e di valori che garantisce lavoro a migliaia di famiglie del territorio di Fondi.

”Il nostro contributo –commenta il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone – come consumatori consapevoli, può essere fondamentale per la ripresa economica della Città, ed invitiamo i fondani a preferire le botteghe di quartiere, il negozietto all’angolo, chi è pronto ad accoglierci col sorriso di sempre”.