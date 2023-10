Sostegno FDI per tutelare il kiwi Latina IGP

Continua l’impegno di Fratelli d’Italia Latina per il sostegno al comparto agricolo locale.

La FDI Latina ha presentato nell’Assise comunale, la mozione per tutelare il kiwi Latina IGP, prodotto tipico del nostro territorio, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e la nostra economia, un’importante realtà per il mercato, che ha visto la convergenza di tutte le forze politiche.

“Questa emergenza necessità di una voce politica corale che non interessi solo i diversi livelli istituzionali ma tutte le forze politiche al di là di destra o sinistra.

Ricordiamo che, sulla tutela della produzione del kiwi, già negli anni passati le posizioni sono state unanimi come per esempio per la batteriosi del 2014 o le gelate del 2018.

Siamo orgogliosi del fatto che questa battaglia che riguarda le nostre eccelleze, la nostra economia, la nostre aziende agricole, le nostre famiglie, abbia visto l’unanimita del voto consiliare”

Così la nota del Gruppo di Fratelli di Italia del Comune di Latina. Continuano:

”la situazione sta assumendo anche nel nostro territorio caratteri allarmanti e che pertanto si rende necessario sollecitare l’erogazione di finanziamenti volti alla ricerca scientifica non

solo per curare le piante malate ma anche per rendere le piante immuni e quindi capaci di

auto-difendersi dalla moria del kiwi. L’emergenza in questione va trattata come una vera e propria crisi industriale-occupazionale. Al fine di costituire un fronte comune tra i sindaci dei comuni delle aree interessate alla produzione del kiwi di tutto il Lazio, si invita il sindaco ad interessare il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per:

– il riconoscimento dello stato di emergenza o di calamità al fine di sospendere o posticipare i pagamenti a carico degli agricoltori a fronte di mutui, contributi INPS, e quanto altro

necessario per il superamento dell’emergenza.

– Un potenziamento, necessario ed indifferibile, degli investimenti nella ricerca scientifica

finalizzata all’individuazione delle forme di intervento più incisive ed appropriate per

debellare questa grave patologia del kiwi.

– Un intervento incisivo e decisivo atto a fornire un valido ed idoneo supporto, economico ed organizzativo, per risolvere in via definitiva la problematica della moria del kiwi.

– Di chiedere alla Regione Lazio nella persona del presidente:

– l’istituzione di un tavolo di coordinamento di tutte le attività di monitoraggio, ricerca e

prevenzione per la gestione organica e sinergica dell’emergenza legala alla produzione di

kiwi;

– il censimento e la mappatura di tutti i danni subiti dai produttori; l’emissione di Linee guida per il contrasto e la prevenzione, con la definizione degli interventi necessari, per la prevenzione fitosanitaria;

– un protocollo/vademecum informativo unico per tutti i coltivatori volta ad ottenere una partecipazione immediata e collaborativa;

– l’attivazione di ristori e forme di sostegno alle aziende produttrici di kiwi, e la definizione di un programma di interventi contributivi per l’estirpazione delle piante colpite e il successivo re-impianto anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari, PSR su tutti.

– Trasmettere la presente deliberazione alle Istituzioni richiamate.”

Nota firmata da: Cesare Bruni, Dino Iavarone, Renzo Scalco, Mario Faticoni, Serena Baccini, Simona Mulè, Valentina Colonna, Giuseppe Coluzzi.