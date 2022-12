Sovraffollamento carceri, Latina si piazza al primo posto in Italia

Il problema del sovraffollamento all’interno dei carceri italiani è un problema che desta sempre più preoccupazione sia in Italia e sia nel nostro capoluogo.

Dopo un indagine svolta a livello nazionale dall’Associazione Antigone, a fine novembre sono stati registrati, all’interno degli istituti penitenziari, 56.225 detenuti, oltre 4.000 unità in più negli ultimi 4 mesi con un tasso di affollamento del 110%.

”Una percentuale di crescita che se restasse così invariata porterebbe le nostre carceri ad una situazione totalmente ingestibile” queste le parole che arrivano dall’associazione Antigone.

L’indagine ha visto l’Istituto del nostro capoluogo posizionarsi al primo posto in Italia come sovraffollamento registrando una percentuale del 187%. Una situazione che non sembra migliorare rispetto ai mesi scorsi, nel carcere pontino infatti i detenuti sarebbero il doppio di quelli che l’impianto potrebbe ospitare.