Spaccano il finestrino di un’auto e rubano due borse: arrestati

Hanno infranto il finestrino di un’auto parcheggiata per rubare due borse e poco dopo hanno tentato un secondo colpo su un’altra vettura. L’intervento dei Carabinieri ha però interrotto la loro fuga. Due giovani di 23 e 25 anni, entrambi residenti a Latina e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza di reato con le accuse di furto aggravato e danneggiamento.

L’operazione è stata condotta nella serata di ieri dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino, al termine di una mirata attività di controllo del territorio e osservazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero raggiunto il parcheggio di un ristorante nel territorio di Cisterna di Latina, dove hanno preso di mira un’autovettura in sosta. Dopo aver infranto il finestrino posteriore destro, si sono impossessati di due borse contenenti effetti personali.

Non soddisfatti del bottino, poco dopo avrebbero tentato un secondo furto su un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze. Anche in questo caso hanno danneggiato lo sportello posteriore per introdursi nell’abitacolo, senza però riuscire a portare via alcun oggetto.

L’immediata risposta dei Carabinieri ha consentito di individuare e fermare i due sospettati in via della Chiesuola. Durante la successiva perquisizione personale, i militari hanno recuperato l’intera refurtiva sottratta poco prima, restituendola ai legittimi proprietari.

Al termine delle formalità di rito, i due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nelle prossime ore compariranno davanti al giudice per il rito direttissimo e la convalida dell’arresto.