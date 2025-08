Spaccatura nella maggioranza, vertice del centrodestra a Roma

La maggioranza è in crisi. Tutto ben noto a partire dal consiglio comunale di giovedì mattina, quando Noi Moderati ha decisamente aperto la spaccatura all’interno del centrodestra, non votando con il resto della maggioranza.

Una situazione piuttosto critica, come già espresso dal sindaco di Latina, Matilde Celentano, appoggiata anche da Claudio Fazzone, segretario regionale di Forza Italia, che ai microfoni di LazioTv ha confermato il vertice di martedì nella capitale, convocato alle 11.30:

“Rispetto la loro opinione, ma bisogna assolutamente trovare un accordo per far fronte a questo problema. Centrodestra in crisi? Dobbiamo capire come ben governare nei settori più delicati. Il cittadino paga le tasse, deve poter avere un ritorno e la città deve poter essere pulita, attrattiva ed evitare problemi dovuti alla scarsa raccolta dei rifiuti. La politica deve farsi carico di trovare un soluzione al più presto possibile”.