Spaccio a Cisterna: incastrato dai cani antidroga e la videosorveglianza

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla questura di Latina per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, gli agenti del commissariato locale hanno portato a termine una mirata operazione di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti. L’attività ha visto il fondamentale supporto dell’unità cinofila della polizia di stato di Nettuno.

Sotto la lente d’ingrandimento degli agenti sono finite in particolare la stazione ferroviaria, l’area del mercato settimanale e Piazza Amedeo di Savoia, dove sono stati allestiti posti di blocco e condotte perquisizioni mirate con l’aiuto dei cani antidroga.

Il bilancio complessivo dell’attività sul territorio ha fatto registrare numeri importanti:74 persone identificate (di cui 11 con precedenti in banca dati SDI); 4 perquisizioni effettuate e 2 violazioni al codice della strada contestate.

Nel corso del servizio, i poliziotti hanno deferito in stato di libertà un uomo, ritenuto responsabile di attività di spaccio. Durante la perquisizione, l’indiziato è stato trovato in possesso di denaro contante e di strumenti per il confezionamento delle dosi.

Per proteggere i suoi “affari”, l’uomo aveva persino installato un articolato sistema di videosorveglianza che gli permetteva di monitorare in tempo reale l’eventuale arrivo delle pattuglie. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Infine, le verifiche nelle vie del centro cittadino hanno portato alla segnalazione amministrativa alla prefettura di un altro soggetto, sorpreso in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.