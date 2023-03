Spaccio a Latina, cinque gli arrestati

E’ terminata con cinque arrestati l’operazione antidroga dei carabinieri di Latina iniziata ieri sera e terminata nelle prime ore di oggi. In manette quattro donne e un uomo, accusati di aver gestito una vera e propria piazza di spaccio all’interno di un appartamento popolare di via Sabaudia. Questo l’esito delle lunghe indagini da parte dei militari del capoluogo che nello stesso ambito, tra il maggio e il giugno 2022, avevano arrestato già tre persone, nella vicina via Londra, dove venivano spacciati crack e cocaina. Il sodalizio criminale aveva quindi spostato il proprio raggio di azione in un’altra abitazione. Arresti figli di appostamenti e continui interrogatori effettuati anche alle tante persone fermate nei pressi delle due abitazioni adibite nel tempo a piazza di spaccio.