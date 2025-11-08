Spaccio ai Palazzi Arlecchino, finisce in carcere anche Yuri Spinelli

È finito in carcere Yuri Spinelli, il 20enne di Latina fratello di Mattia, arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato nella giornata di ieri mentre viaggiava a bordo di un’auto lungo la Pontina. Fermato dagli agenti, insospettiti dalla velocità con cui viaggiava il mezzo, il giovane è stato trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina, più il vario materiale per il confezionamento e circa 2mila euro in contanti. Insieme a lui c’era anche un altro uomo, padre di un soggetto arrestato nei giorni scorsi sempre dalla Squadra Mobile, abitante nelle case Arlecchino, per detenzione di un’arma clandestina

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Yuri e il fratello gemello Mattia sarebbero figure di riferimento nella gestione dello spaccio di droga nella zona dei Palazzi Arlecchino, tra via Guido Rossa e via Galvaligi. Dopo l’arresto, il ventenne è stato portato in Questura e, su disposizione del pubblico ministero, è stato trasferito in carcere dove nelle prossime ore sarà ascoltato dal giudice per le indagini preliminari per la convalida del fermo.

Poco più di un mese fa era stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, dopo aver insultato alcuni agenti durante l’arresto del fratello Mattia, avvenuto lo scorso ottobre. In quell’occasione, gli investigatori stavano notificando un’ordinanza restrittiva emessa dal gip Laura Morselli, su richiesta del pm Martina Taglione, per i reati di tentata estorsione aggravata, lesioni e stalking.

Per entrambi il 12 novembre inizierà un altro processo. Dovranno rispondere di spaccio dopo l’operazione dei carabinieri condotto lo scorso febbraio proprio ai Palazzi Arlecchino.