Spaccio, armi e aggressioni: sorveglianza speciale per “Cavallo” Di Silvio e “Tyson” Pannone

Due misure di sorveglianza speciale emesse su richiesta della Procura di Latina e accolte dalla Sezione Penale del Tribunale di Roma. Questa mattina i carabinieri del Nucleo Operativo di Latina hanno notificato i due provvedimenti al latinense Antonio Cavallo Di Silvio, 59 anni, e al 51enne di Fondi Andrea Pannone, meglio conosciuto come Tyson.

Il primo, coinvolto nella recente operazione antidroga dei Carabinieri che ha colpito la sua famiglia, è ritenuto pericoloso in quanto persona che vive abitualmente di proventi di attività delittuosa. Insomma un habitué alla cronache del capoluogo pontino tra spaccio, rapine, e aggressioni. Nel 2022 “Cavallo” fu vittima di un tentato omicidio, mentre era nella sua abitazione al Nicolosi. Proprio dalla stessa abitazione riusciva a spacciare nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari.

Al centro di una recente operazione della DDA di Roma contro lo spaccio, anche il secondo destinatario del provvedimento, Andrea Pannone detto Tyson. I carabinieri lo arrestarono nell’ambito dell’operazione Jars di qualche mese fa, che aveva portato sotto i riflettori una vera e proprio battaglia per le piazze di spaccio di Fondi, anche con l’uso di armi da guerra. Una guerra nata per il predominio territoriale fra il gruppo di pusher capeggiati da Jhonny Lauretti, oggi collaboratore di giustizia, e il latitante Massimiliano Del Vecchio. Questo solamente uno degli episodi a cui il 51enne si rese protagonista. Per citarne un altro, nel 2018 costrinse un giovane a pagare 15mila euro per fare ritorno a Fondi. Quest’ultimo, che lavorava come pusher per il sodalizio guidato da “Tyson” fu pizzicato a vendere droga acquistata da altri gruppi criminali ed era stato minacciato di morte tanto da farlo scappare in Thailandia.

Per Antonio Di Silvio e Andrea Pannone è arrivato dunque oggi il provvedimento di pubblica sicurezza dalla durata di 3 anni.