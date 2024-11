Spaccio, armi e estorsioni: i nomi degli arrestati dopo il blitz all’alba

Sono 16, tra Latina, Fondi e il litorale romano, le persone destinatarie dell’ordinanza cautelare emessa su richiesta della Dda di Roma dal Gip del Tribunale capitolino ed eseguita all’alba di questa mattina da un’operazione congiunta di polizia e carabinieri. Per loro l’accuse a vario titolo sono quelle di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’uso delle armi, estorsione, violenza privata e usura.

In quindici sono finiti in carcere e sono Massimiliano Del Vecchio, Gianluca Del Vecchio, Johnny Lauretti, Luigi Bonocore, Alessandro Artusa, Roberto Ciarelli, Onorato Rotunno, Alberto Di Vito, Giovanni Masella, Daniel De Ninno, Mariateresa Alecci, Dino Agostino Adolfo Bortone, Claudio Pinto, Salvatore Di Manno, Paolo Manna. Per Luciano Zizzo, invece, il Gip di Roma ha disposto la misura degli arresti domiciliari.