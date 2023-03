Operazione antidroga in corso a Latina. L’azione dei carabinieri del capoluogo è scattata ieri sera ed è ancora in corso in queste ore. L’attenzione è rivolta alle piazze di spaccio di via Londra e via Sabaudia, dove i militari stanno eseguendo alcune ordinanze di custodia cautelare. Nelle prossime ore sono attesi degli aggiornamenti più dettagliati.