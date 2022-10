Spaccio di cocaina a Cori, arrestata una coppia del posto

Un 60enne e una 45enne di Cori sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione ritenuti responsabili di reati inerenti al traffico di droga. I militari sono arrivati ai due conviventi dopo un controllo nei confronti di un giovane trovato in possesso di una dose di cocaina. I successivi accertamenti hanno portato a casa della coppia di spacciatori dove sono stati rinvenuti altri 5 grammi di cocaina pronta alla vendita, oltre al materiale per il confezionamento e per il peso.

I due sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in attesa di rito direttissimo.