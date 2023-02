Spaccio di cocaina a Sabaudia, la Polizia arresta 4 persone

Avevano messo su una fiorente attività di spaccio nei territori di Sabaudia, a finire nei guai quattro persone del posto: P. P. di 39 anni, F. F. di 46 anni, C. F. di 28 anni e C. M. di 58 anni. Sono stati raggiunti tutti da misura cautelare della custodia in carcere nell’operazione svolta dagli agenti della Squadra Mobile di Latina e coordinata dalla Procura di Latina.

Da quanto emerso dalle indagini, i quattro indagati, con il 39enne a capo di tutto, risultano essere stati i gestori di una fiorente attività di spaccio nel territorio di Sabaudia, effettuando numerose cessioni di cocaina tra l’estate e l’autunno del 2022.

L’estrema accortezza dimostrata dagli indagati, con particolare riguardo ai luoghi dove occultare lo stupefacente, ha reso più complessa l’attività investigativa in questione. Nonostante tali difficoltà ed a riscontro di quanto ipotizzato, in corso di attività sono stati effettuati alcuni recuperi di stupefacente, sanzionando amministrativamente alcuni acquirenti.

L’attività d’indagine, svolta anche con l’ausilio di telecamere ed intercettazioni telefoniche, ha consentito di verificare come l’abitazione del 39enne rappresentasse un punto di riferimento per i numerosi assuntori della zona. Nel corso di una perquisizione effettuata il 19 ottobre 2022, poi, presso l’abitazione è stata rinvenuta un’agenda relativa alla contabilità dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione, degli involucri dotati di calamita e materiale per il confezionamento.