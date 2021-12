Spaccio di droga a Latina e Pontinia, due arresti

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina poiché trovato in possesso di circa 825gr all’interno della propria autovettura, ben occultati e suddivisi in due involucri. Al termine dell’atto l’uomo, un operaio locale, è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di pontina e dovrà rispondere del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Un altro arresto è stato eseguito a Pontinia, dove un giovane 20enne è stato trovato dai carabinieri della locale stazione, dopo una perquisizione domiciliare con circa 750 gr di marijuana contenuta in diverse buste e circa 780 gr di hashish in panette. I militari inoltre hanno rinvenuto diverso materiale per pesare la sostanza, suddividerla e confezionarla in dosi. Condotto in caserma il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, espletate le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.

Dunque continuano i controlli dei Carabinieri per garantire la massima attenzione sul territorio e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi, come quello dello spaccio specie in un periodo delicato dell’anno come quello di Capodanno.