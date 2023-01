Spaccio di droga a Norma, militare dell’esercito ai domiciliari

Aveva messo in piedi una vera e propria attività dedita allo spaccio di droga, principalmente di cocaina. A finire nei guai un’insospettabile, un militare dell’esercito residente a Norma.

Ad eseguire l’operazione, intitolata ‘Snow Soldier’, i carabinieri della Stazione di Norma che, coordinati dal Reparto Territoriale di Aprilia, hanno accertato come il militare invitava i clienti a raggiungerlo sotto la propria abitazione a Norma dove, una volta ricevuta la telefonata, scendeva e consegnava le dosi di droga.

I militari sono arrivati all’uomo insospettiti dall’aumento di persone trovate in possesso di stupefacenti in un paese piccolo come quello di Norma. Per questo gli uomini della Stazione locale hanno approfondito le indagini e stringendo il cerchio sono arrivati al 46enne appartenente all’esercito. Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari.