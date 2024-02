Spaccio di droga, sequestrati beni e conti a Fabio Nalin

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale, con la collaborazione nella fase esecutiva degli uomini della Stazione del capoluogo, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro anticipato emesso dalla Sezione III Penale, Sezione specializzata – misure di prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Roma. Si tratta del 53enne Fabio Nalin, “ritenuto soggetto socialmente pericoloso generico e con un patrimonio riconducibile alle attività illecite poste in essere”, arrestato lo scorso anno per far parte di un gruppo organizzato dedito allo spaccio di grandi quantità di droga del tipo Marijuana, hashish, cocaina e amnesia. I carabinieri hanno sequestrato tutti i beni e i conti correnti di Nalin nella giornata di ieri.

Gli accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo sotto la direzione della Procura distrettuale, sono stati sviluppati a seguito della esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nel maggio 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di undici persone gravemente indiziate, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti.

Le indagini hanno consentito di dimostrare che il 53enne “dal 2019, quasi senza soluzione di continuità sino ad almeno al maggio 2023, si è dedicato al traffico di droga e che non ha svolto attività lavorativa lecite da cui ricavare reddito. Da qui la conclusione della derivazione del patrimonio accumulato da condotte illecite”. Si tratta comunque, spiegano dall’Arma dei carabinieri, “di un provvedimento di natura cautelare che dovrà vedere conferme nelle fasi successive”.