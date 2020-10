Spaccio di droga sui Lepini, una denuncia e un arresto a Sonnino e Cori

Operazione antidroga dei carabinieri sui Monti Lepini, dove i militari hanno tratto in arresto e denunciato due persone.

A Sonnino, un 39enne di Pomezia è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio: durante la perquisizione personale e veicolare i carabinieri gli avevano trovato circa 15 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

A Cori invece è stato arrestato un giovane di 21 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: aveva 6 grammi cocaina suddivisa in 10 involucri, che si accingeva a cedere a tre diverse persone. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.