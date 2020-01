Spaccio di eroina: indiano arrestato a Fondi, altro denunciato a Terracina

Un arresto e una denuncia a piede liberto, in nottata, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tra Fondi e Terracina.

A Fondi i militari della locale tenenza hanno tratto in arresto un indiano di 32 anni trovato in possesso di cinque grammi di eroina. L’uomo, in Italia senza fissa dimora, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato fermato alla stazione ferroviaria e sottoposto a perquisizione. Lo stupefacente, rinvenuto all’interno di un ovulo, è stato sottoposto a sequestro, mentre il 32enne è stato temporaneamente ristretto in camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.

A Terracina i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, nelle stesse ore, hanno deferivano in stato di libertà un altro cittadino indiano, di 40 anni, anche lui sottoposto alla misura cautelare degli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. L’uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa tre grammi di eroina sottoposta a sequestro per gli accertamenti del caso.

