Spaccio tra Cori e Cisterna, condanne per 20 anni per i quattro imputati

Arrivano le condanne per le quattro persone arrestate lo scorso gennaio dai carabinieri tra Cori e Cisterna a seguito di un’operazione antidroga. Tutti e quattro, questa mattina sono comparsi di fronte al Gup del Tribunale di Latina dove hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato.

Dopo quasi un’ora e mezza è arrivata la sentenza che ha accolto completamente le richieste formulate dal pubblico ministero Antonio Sgarrella. Condanna a sei anni e mezzo di reclusione per Carmine Di Noia; quattro anni e due mesi per Luca Di Noia; cinque anni e quattro mesi per Alessandra Bertone e quattro anni a Giuseppe Musa. A loro carico anche una multa da 20mila euro. Sanzione da 30mila euro invece per Carmine Di Noia.

A ricostruire la rete dello spaccio era stata l’attività investigativa dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che, con l’ausilio dei colleghi delle stazioni di Cori e Cisterna, hanno portato alla luce quella che era diventata una vera e propria organizzazione.