Spaccio tra Terracina e Ponza, due arresti

Proseguono i controlli predisposti dai Carabinieri del Comando di Latina per quanto riguarda le principali località turistiche del litorale pontino. Uno scacco allo spaccio tra Terracina e l’isola di Ponza.

I militari della stazione di Ponza, anche grazia all’ausilio delle unità cinofila, hanno sospeso un uomo di 54 anni del posto con oltre 153gr di hashish e circa 185gr di cocaina pronta allo spaccio, rinvenuto anche materiale utilizzato al confezionamento ed al peso. Episodio analogo anche a Terracina dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto per spaccio un 29enne. Il giovane è stato trovato con più di 250gr di marijuana suddivisa in più buste con ulteriori 40 dosi pronte alla vendita.