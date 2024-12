Spara al padre durante una lite: tentato omicidio per Roberto Mengoni

Una lite familiare ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Campo Boario, nel quartiere di Latina, dove Franco Mengoni, 53 anni, è stato ferito da un colpo di pistola sparato dal figlio Roberto, di 28 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il diverbio, nato da tensioni pregresse, è degenerato dopo una telefonata di Santo Stefano, portando il padre a recarsi sotto casa del figlio per un chiarimento.

La discussione si è trasformata in colluttazione, dapprima nell’abitazione e poi in strada, dove il figlio avrebbe danneggiato gli specchietti dell’auto del padre, gesto al quale quest’ultimo avrebbe risposto colpendo la vettura della nuora. È stato allora che Roberto Mengoni sarebbe uscito con una pistola calibro .44 Magnum, esplodendo un colpo ad altezza d’uomo da distanza ravvicinata. Il proiettile, pur trapassando il torace del padre, non ha colpito organi vitali, evitando il peggio.

Dopo l’aggressione, Roberto si è dato alla fuga, rendendosi irreperibile per dodici ore. La Polizia lo ha arrestato nella tarda mattinata di venerdì, in un’abitazione riconducibile a un noto esponente della mala locale. Gli investigatori hanno rinvenuto nella sua casa cartucce, panni sporchi di sangue e danni alle vetture, elementi che confermano la dinamica violenta dei fatti.

La Procura, basandosi sulla ricostruzione della Squadra Mobile, ha contestato al giovane il tentato omicidio, ritenendo che il colpo esploso manifesti una chiara volontà di uccidere, impedita solo dal caso. La misura cautelare in carcere sarà valutata dal giudice per le indagini preliminari nelle prossime ore.