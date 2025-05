Sparano dall’auto verso le palazzine, torna il clima di terrore ad Aprilia

Dopo oltre un mese dall’ultimo episodio, ad Aprilia si torna a sparare di nuovo. Almeno 6 colpi esplosi verso la finestra di una palazzina di via Guido Rossa e poi la fuga a folle velocità in auto. Dopo settimane di relativa calma, torna a regnare la tensione e l’ansia come se tutto la città fosse finita in un loop che si ripete.

Sul posto, che non è poi così lontano da dove venne rinvenuto un ordigno esplosivo abbandonato su un marciapiede, sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale che dopo aver chiuso l’intero tratto stradale hanno setacciato tutti gli edifici a ridosso della zona. E’ proprio nei pressi di una palazzina che sarebbero stati rinvenuti dei bossoli, con relative ogive. Stando alle prime ricostruzioni, i colpi potrebbero essere stati erano indirizzati verso un appartamento situato al secondo piano del complesso abitativo.