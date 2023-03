Sparatoria ad Aprilia, ferito un giovane al quartiere Toscanini

Attimi di paura e sgomento quelli vissuti nella tarda mattinata ad Aprilia, dove, nei pressi del quartiere Toscanini, un giovane è stato raggiunto e ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco.

La sparatoria è avvenuta in via Parigi, non si conoscono ancora le condizioni del giovane. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito presso la clinica Città di Aprilia. Sul caso stanno indagando serrattemtne i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che stanno cercando di ricostruire i fatti e di risalire agli autori.