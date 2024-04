Spari a Sezze, i carabinieri individuano il responsabile

Sarebbe un volto già noto alle forze dell’ordine l’uomo che, nella serata di sabato scorso a Sezze, ha sparato il colpo di pistola che ha ferito ad un piede una ragazza di 20 anni. Numerosi precedenti penali ed un provvedimento per lesioni, questo il curriculum dell’autore del folle episodio accaduto nei pressi del ‘Central Cafè’ in zona Ferro di Cavallo.

Ad individuarlo sono stati i carabinieri della Locale Stazione insieme ai colleghi del Radiomobile di Latina che, dopo aver visionato le immagini di video sorveglianza della zona e ascoltato alcune testimonianze, sono riusciti a dare un’identità al responsabile. L’uomo di origini straniere, secondo una prima ricostruzione, dopo aver sparato e colpito la giovane 20enne per sbaglio, si sarebbe poi spostato in una piazza poco lontana dove avrebbe puntato la pistola alla tempia di uno dei coinvolti nella precedente rissa senza però fare fuoco.

Per la ragazza, originaria di Roma che era venuta a Sezze per trascorrere un weekend con il fidanzato, si è reso necessario un intervento chirurgico per rimuovere il proiettile conficcato tra piede e malleolo: per lei i medici hanno emesso una prognosi di 30 giorni.