Spari ad Aprilia, i colpi diretti a un portone di via Belgio

Emergono nuovi particolari riguardo agli spari registrati nella notte tra venerdì e sabato ad Aprilia. Sarebbero 13 i colpi di pistola esplosi verso un portone di una palazzina in via Belgio.

Un chiaro atto intimidatorio che ha visto il completo danneggiamento dell’ingresso principale, con una parte della vetrata completamente andata in frantumi.

Una zona ormai scossa, quella del quartiere Toscanini, da un’innumerevole serie di episodi criminali, come quello accaduto la settimana scorsa in via Londra, con l’esplosione di una bomba carta nell’androne di un palazzo o quanto visto a gennaio, con un inseguimento d’auto conclusosi a colpi di arma da fuoco.

Adesso è fitta l’opera di indagine da parte delle forze dell’ordine per capire cosa sia realmente accaduto.