Spari ad Aprilia, nel mirino l’auto del titolare di un bar in via Aldo Moro

Hanno preso di mira una Golf di colore grigio, molto probabilmente di proprietà del titolare del Bar Epicentro, attività situato in via Aldo Moro che, nella giornata di ieri, ha fatto da sfondo all’ennesimo episodio intimidatorio ad Aprilia. Sono quattro i colpi di pistola esplosi contro l’auto parcheggiata a pochi metri dall’attività commerciale. I residenti della zona, all’arrivo dei carabinieri del Reparto Territoriale, hanno raccontato di aver visto un’auto transitare lungo la circonvallazione dalla quale sono stati esplosi i proiettili.

E’ il terzo episodio da inizio anno, malviventi che non si fanno nessun problema e sparano in pieno giorno di fronte alle persone che transitano per strada. Residenti e titolari della attività sono spaventati e chiedono alle autorità di fare qualcosa. I militari del Reparto Territoriale, guidati dal Colonnello Paolo Guida, sono al lavoro e non escludono alcuna pista, dai problemi legati allo spaccio a questioni di denaro, fino ad un possibile regolamento di conti.