Spari ad Aprilia, un 31enne si costituisce ai Carabinieri

Si sarebbe costituito ai Carabinieri del comando di Aprilia nella serata di ieri il 31enne che ha affermato essere il colpevole dell’agguato a colpi di pistola che si è consumato nel primo pomeriggio di ieri nella zona di via Fossignano. L’uomo è stato sottoposto agli arresti con l’accusa di tentato omicidio e sarà interrogato per dare una svolta decisiva alle indagini iniziate subito dopo il fatto.

Il ferito, un uomo di 36 anni, era alla guida dell’Audi della fidanzata (che sedeva lato passeggero), quando è stato affiancato ad un incrocio subito dopo aver lasciato la Pontina. Dall’altra auto sono stati esplosi 5 colpi, 3 dei quali lo hanno colpito ferendolo in modo grave. Secondo i primi riscontri delle indagini, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti legato ad un furto.