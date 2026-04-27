Spari al corteo del 25 aprile a Roma, è di Aprilia la donna ferita insieme al marito

La notizia ha fatto immediatamente il giro di Aprilia, la città di cui è originaria e dove tutti conoscono Rossana Gabrieli. Quello che doveva essere un sabato di festa per la Liberazione si è trasformato in un incubo a Roma, nei pressi di Parco Schuster, quando la 60enne pontina e il suo compagno sono stati bersaglio di un agguato a colpi di pistola.

Rossana Gabrieli, stimata dirigente scolastica e psicologa, stava partecipando alle celebrazioni indossando il fazzoletto dell’ANPI. All’improvviso, un uomo con il volto coperto da un casco è accostato con la moto e ha fatto fuoco, con tre colpi di proiettili di gomma che hanno centrato la donna alla schiena e il compagno al volto.

Nonostante le ferite non siano state letali, lo shock subito è stato enorme. Rossana è tornata ad Aprilia da pochi anni dopo una prestigiosa carriera tra Torino e l’Università La Sapienza, e oggi la sua città si schiera compatta a sua difesa.

“Rossana è ancora scossa e molto preoccupata per il compagno colpito al viso”, racconta Filippo Fasano, presidente dell’ANPI di Aprilia. Un sostegno mostrato anche dal mondo della politica locale, che ha condannato duramente quanto successo.

Mentre la coppia è stata dimessa dall’ospedale con vistosi ematomi, la Procura di Roma ha avviato le indagini. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere della zona per dare un volto all’aggressore fuggito in moto.