Spari alle Autolinee, Daspo Urbano per i tre minori fermati

Arriva il provvedimento di Daspo Urbano nei confronti dei tre minorenni di origine indiana che nei giorni scorsi erano stati fermati dagli agenti della Squadra Volante dopo aver esploso alcuni colpi con una pistola a salve nella zona delle autolinee di Latina, in pieno giorno e in un’area particolarmente frequentata.

Il Questore ha infatti emesso nei loro confronti tre D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), misura di prevenzione prevista per contrastare comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento arriva a conclusione dell’attività istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, dopo l’intervento degli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volanti. Come già ricostruito, i tre ragazzi erano stati trovati in possesso di pistole a salve con le quali avevano sparato alcuni colpi alle autolinee, provocando allarme tra i presenti. Per l’episodio era scattata la denuncia al Tribunale per i Minorenni.

Con il nuovo provvedimento, i minori non potranno sostare né frequentare per un anno l’area delle autolinee e le zone limitrofe, considerate teatro dei fatti. In caso di violazione del divieto, la normativa prevede la reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 10mila a 24mila euro.

