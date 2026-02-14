Spari con la pistola giocattolo alle Autolinee, denunciati 4 minorenni

Quattro minorenni di origine indiana sono stati denunciati dagli uomini della Questura di Latina, poiché accusati dell’uso in luogo pubblico di una pistola replica ritenuta potenzialmente pericolosa. L’episodio è avvenuto nei pressi del parcheggio del McDonald’s di via Emanuele Filiberto, dove una segnalazione alla sala operativa indicava la presenza di alcune persone armate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante, che hanno identificato i quattro giovanissimi.

Tre di loro sono stati trovati in possesso di una pistola replica in metallo, priva del tappo rosso e riproduzione di una Walther PPK. L’arma, con canna occlusa, è stata sequestrata insieme a un bossolo esploso rinvenuto nell’area. Secondo quanto ricostruito dagli agenti attraverso le testimonianze raccolte, uno dei giovani avrebbe passato la pistola agli altri, che avrebbero esploso un colpo in aria. Pur trattandosi di una replica, le caratteristiche dell’oggetto lo rendevano potenzialmente pericoloso.

I quattro minorenni sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti foto-dattiloscopici e denunciati in stato di libertà alla Procura per i Minorenni. Al termine delle procedure sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.