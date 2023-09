Spari dall’auto, non ha ancora 16 anni il quinto della banda

Non ha ancora 16 anni, ma ha fatto parte di quel gruppo folle di giovani. Pochi giorni di latitanza, ma come prevedibile, è stato identificato anche il quinto componente della cricca che la notte del 7 settembre, ha sparato colpi con una carabina ad aria compressa, ferendo sette persone tra Terracina e San Felice Circeo. All’arrivo dei carabinieri si è lanciato dalla vettura, facendo perdere le tracce, seppure per poco. Procedere la Procura dei Minorenni di Roma. delle indagini. La posizione del giovane è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Durante la notte folle del gruppo sette persone erano rimaste ferite dai colpi esplosi ad altezza uomo. Tutte hanno dovuto fare ricorso alle cure dell’ospedale e hanno avuto una prognosi compresa tra i 7 e i 10 giorni.