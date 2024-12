Spari dall’auto tra Terracina e San Felice Circeo, quattro minori rischiano il processo

Conclusa le indagini della Procura per i Minorenni di Roma sui colpi di carabina esplosi dall’auto in corsa il 7 settembre 2023 tra Terracina e San Felice Circeo. Come riportato da Latina Oggi, quattro minorenni rischiano il processo, mentre due maggiorenni coinvolti, Adem Djelassi (21 anni) e Samuele Pasquale Belviso (18 anni), sono stati già condannati a due anni e cinque mesi con rito abbreviato.

I responsabili, a bordo di una Mercedes Classe B, spararono contro passanti e giovani in alcuni luoghi di aggregazione, ferendo sette persone, tra cui una guardia giurata. Le vittime riportarono prognosi dai 7 ai 10 giorni.

Le segnalazioni hanno portato i carabinieri a bloccare l’auto in via Tittoni, a San Felice Circeo, dopo un’ora di ricerche. A bordo sono state sequestrati una carabina ad aria compressa, proiettili, un coltello e due grammi di cocaina. Djelassi, alla guida con patente sospesa, era con altri quattro giovani, uno dei quali fuggito, ma individuato in seguito.