Spari nella notte ad Aprilia, 6 colpi contro il portone di un’abitazione

Sei bossoli, un’ogiva, frammenti di colpi d’arma da fuoco e 6 fori sul portone di un immobile. E’ questo l’esito del sopralluogo dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia riguardo l’ennesimo episodio di colpi d’arma da fuoco che nella notte appena trascorsa ha nuovamente interessato la zona del quartiere Toscanini.

I militari della Sezione operativa hanno eseguito un attento sopralluogo dell’area, sottoponendo a sequestro il materiale rinvenuto per effettuare i relativi accertamenti balistici. Tra gli uffici di via Tiberio si lavora senza sosta e col massimo riserbo, per provare anche stavolta a dare un’identità a chi ha compiuto l’ennesimo atto intimidatorio.