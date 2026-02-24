Sparisce con i soldi, broker pontino svanito nel nulla

Si sono perse le tracce di un consulente finanziario di 50 anni, al centro di una vicenda che sta facendo discutere nella provincia pontina: l’uomo – come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi – sarebbe fuggito dopo aver raccolto ingenti somme da almeno una decina di investitori. I clienti, che gli avevano affidato i propri risparmi per operazioni di borsa e investimenti “sicuri”, non hanno più ricevuto notizie né dei loro soldi.

Dopo la chiusura improvvisa dell’ufficio nel centro di Latina – utilizzato per anni come sede della sua attività – i risparmiatori hanno sporto denuncia. Le indagini sono ora nelle mani della Guardia di Finanza.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe costruito con abilità un sistema volto a ottenere fondi promettendo rendimenti costanti e interessi periodici. Per mesi qualcuno ha davvero ricevuto piccole somme, presentate come “interessi maturati”, circostanza che ha rafforzato la fiducia nel consulente e favorito il passaparola.