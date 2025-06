Sparisce la collana di Sant’Erasmo, arrivano le dimissioni del parroco di Roccagorga

A seguito della sparizione della collana d’oro con crocifisso, che per lunga tradizione veniva usata per adornare il busto di Sant’Erasmo, sono arrivate le dimissioni da parte di don Francesco Gazzelloni, parroco della comunità di Roccagorga e in solido anche a Maenza.

Nei giorni scorsi il gioiello che appartiene alla parrocchia dei Santi Leonardo ed Erasmo è stato dichiarato scomparso, e in queste ore è arrivata la decisione da parte di don Francesco. Una decisione che è stata accolta dal Vescovo Crociata, che aveva già allontanato il prete e che ha deciso di affidare la cura pastorale delle due comunità lesine al Vicario Foraneo di Priverno don Alessandro Trani.

Nel frattempo proseguono le indagini portate avanti dai carabinieri cui si era rivolto lo stesso sacerdote.