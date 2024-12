Sparite 80.000 galline da un pollificio sotto sequestro: titolare denunciato per violazione dei sigilli

Nuovi guai per l’azienda avicola di strada del Bufalotto, già sotto sequestro per irregolarità ambientali ed edilizie. Durante un controllo della Polizia Locale, i capannoni del pollificio sono stati trovati vuoti, con la scomparsa di oltre 80.000 galline ovaiole che si trovavano al suo interno al momento del sequestro.

Il titolare dell’azienda, custode giudiziario della struttura e degli animali, è stato denunciato per violazione aggravata dei sigilli. L’uomo ha dichiarato di aver venduto le galline per la macellazione, ma la Procura aveva incluso anche gli animali nel provvedimento di sequestro, vietandone la cessione o il trasferimento senza autorizzazione.

Il pollificio era stato posto sotto sequestro nell’autunno 2023 dopo numerose segnalazioni dei residenti per odori nauseabondi e infestazioni di insetti. Le ispezioni avevano rivelato la ripresa della produzione di uova senza i titoli autorizzativi necessari e una serie di illegittimità edilizie, come il mancato completamento delle strutture obbligatorie per l’attività.

L’azienda, già privata nel 2021 dell’Autorizzazione Unica Ambientale concessa dalla Provincia, aveva tentato di riavviare l’attività con un escamotage burocratico, richiedendo alla Regione Lazio un nuovo permesso tramite un’altra società, senza completare la procedura. Nel settembre 2023, però, la Regione aveva scoperto le irregolarità, diffidando l’azienda dal proseguire e ordinando il trasferimento degli animali in una struttura idonea.

A seguito del sequestro, il titolare avrebbe dovuto garantire il mantenimento degli animali o richiedere il dissequestro per spostarli. Invece, senza alcuna autorizzazione, ha ceduto le galline a un’azienda di macellazione. Quando la Polizia Locale è tornata per un controllo, i capannoni erano ormai vuoti, aggravando la posizione legale dell’imprenditore.

L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità e recuperare informazioni sulla destinazione degli animali.