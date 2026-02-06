Sparo contro un’auto in sosta ad Aprilia, indagini dei Carabinieri

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri ad Aprilia, dove un colpo d’arma da fuoco è stato esploso contro un’autovettura parcheggiata lungo la strada. L’episodio si è verificato intorno alle 18:30 in via dei Garofani.

Il proiettile ha colpito il deflettore posteriore destro del veicolo, che in quel momento era vuoto. Fortunatamente non si registrano feriti. A lanciare l’allarme è stata la proprietaria dell’auto, che aveva lasciato il mezzo in sosta circa un’ora prima per sbrigare una commissione e, al suo ritorno, ha notato il danno, contattando immediatamente il 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, che hanno avviato i rilievi tecnici e il sopralluogo per ricostruire l’accaduto. L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le attività investigative.

Le indagini sono attualmente in corso e vengono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili, senza escludere alcuna ipotesi