Spazio IdeaKennedy: incontri, arte e cultura al centro di “Startup e Sostenibilità”

Prosegue a Latina il Festival Startup e Sostenibilità, la tre giorni ospitata nello Spazio IdeaKennedy, al secondo piano del centro commerciale Agorà, pensata per mettere in dialogo giovani, istituzioni, imprese e associazioni attorno ai temi dell’innovazione, dell’ambiente e della partecipazione.

Dopo l’apertura della manifestazione, la giornata di oggi si concentra in particolare sul confronto tra sviluppo del territorio, nuovi modelli di impresa e sostenibilità, senza rinunciare alla dimensione culturale e creativa che accompagna l’intero programma.

Tra gli elementi che hanno caratterizzato il festival c’è anche il contributo artistico di Cristina Cozzi, protagonista con le sue installazioni inserite nel percorso di Spazio IdeaKennedy. Le sue opere, dedicate a Latina e allo stesso spazio che ospita l’iniziativa, si collocano nel solco delle attività di co-design e rappresentano uno dei segni più evidenti della volontà di trasformare il festival in un laboratorio aperto, capace di unire progettazione, identità urbana e partecipazione. Il suo intervento si lega infatti all’idea di uno spazio non soltanto da vivere, ma anche da ripensare attraverso linguaggi diversi, compreso quello artistico.

Il festival, promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Latina con il sostegno di Anci e del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sta offrendo occasioni di incontro su più fronti: dall’autoimprenditorialità alla valorizzazione delle eccellenze locali, fino ai temi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione sociale. Bella anche la partecipazione di