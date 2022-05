Special Olympics “Special Football”, un trionfo alla Samagor

Un vero successo per l’iniziativa “Special Football 2022” di Special Olympics Italia, tenutasi domenica 29 maggio presso il Campo Sportivo Samagor di Latina.

A partire dalle ore 14, presso il campo di via G.B. Grassi, si è tenuto raduno delle squadre e la riunione tecnica e poi via agli incontri suddivisi in livelli. A vincere il Livello 1 la Albano Primavera Gladiatori. Squadra vincitrice del livello 2, la Albano Primavera Corsari. Vincitrice del livello 3, Tevere Rossa.

In torneo di calcio è stato realizzato con il contributo di Vodafone Italia, sostenuto dalla Regione Lazio – Progetto Insieme Uniti Si Può, e patrocinato dal Comune di Latina, in collaborazione con Opes, Fondazione Varaldo di Pietro, Broker Sport, Samagor e Team Lazio Special Olympics.

“Vorrei ringraziare tutte le squadre partecipanti, Special Olympics Lazio ed il Sindaco di Latina Damiano Coletta – commenta il presidente del Comitato Provinciale Opes Latina Daniele Valerio – Un ringraziamento va poi al presidente della Samagor Andrea Chiappini per averci messo a disposizione la struttura, alla Broker Sport per gli arbitri e all’amico Alfonso Masullo, per il contributo alla riuscita dell’evento che ha portato nella nostra città le finali interregionali”.